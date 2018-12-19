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США могут полностью вывести войска из Сирии

US Army/Digital/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Белый дом рассматривает возможность полностью вывести свои войска из Сирийской Республики. Решение объясняется завершением американской кампании по освобождению территорий, ранее принадлежавших «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

Если соответствующий приказ будет получен командованием армии США, то он опровергнет информацию о долгосрочном военном присутствии Вашингтона в регионе, пишет Reuters. За сохранение контингента выступали министр обороны Джеймс Мэттис и многие высокопоставленные чиновники Белого дома.

Ранее News.ru сообщал про окончательный выход Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американские власти известили об этом решении российский МИД.


#сша #сирия
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