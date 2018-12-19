США могут полностью вывести войска из Сирии

Белый дом рассматривает возможность полностью вывести свои войска из Сирийской Республики. Решение объясняется завершением американской кампании по освобождению территорий, ранее принадлежавших «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).
Если соответствующий приказ будет получен командованием армии США, то он опровергнет информацию о долгосрочном военном присутствии Вашингтона в регионе, пишет Reuters. За сохранение контингента выступали министр обороны Джеймс Мэттис и многие высокопоставленные чиновники Белого дома.
Ранее News.ru сообщал про окончательный выход Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американские власти известили об этом решении российский МИД.