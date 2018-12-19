США могут полностью вывести войска из Сирии

https://news.ru/storage/news/41630bb25c6abc7ef5391c25b9a60cf4/50cef92d-fc00-41d1-b7c9-5e70fc7b19f9_850.jpg US Army/Digital/Global Look Press

Белый дом рассматривает возможность полностью вывести свои войска из Сирийской Республики. Решение объясняется завершением американской кампании по освобождению территорий, ранее принадлежавших «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

Если соответствующий приказ будет получен командованием армии США, то он опровергнет информацию о долгосрочном военном присутствии Вашингтона в регионе, пишет Reuters. За сохранение контингента выступали министр обороны Джеймс Мэттис и многие высокопоставленные чиновники Белого дома.

Ранее News.ru сообщал про окончательный выход Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американские власти известили об этом решении российский МИД.