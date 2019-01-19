США могут оштрафовать Facebook на рекордную сумму

https://news.ru/storage/news/faf0ee30be7bd93b474cd49935e8f98e/ef0e6299-8a3b-4d33-a8e6-8dc2d458ed9e_850.jpg Alexander Pohl/Global Look Press

Федеральная торговая комиссия США (FTC) может оштрафовать Facebook на рекордно крупную сумму за то, что компания не смогла обеспечить безопасность личных данных пользователей.

По словам источников, представители FTC обсудили соответствующий вопрос на недавно прошедшей встрече. Они планируют огласить результаты расследования и размер штрафа в ближайшее время.

Он будет вынесен, если комиссия заключит, что компания нарушила соглашение, согласно которому должна сообщать пользователям и запрашивать их разрешение на передачу их данных сторонним приложениям.

Это денежное наказание станет первым крупным для Facebook в Соединённых Штатах после передачи конфиденциальной информации примерно 87 млн пользователей британской компании Cambridge Analytica.

Как ожидается, размер штрафа составит более $22,5 млн, передаёт газета Washington Post.

Как писал News.ru, ранее колумнист New York Times Кевин Руз изучил положительные рецензии на «умные» дисплеи Facebook Portal и Portal+, размещённые на Amazon, и обнаружил, что часть из них могла быть написана самими сотрудниками компании. Журналист наткнулся на три пятизвёздочные оценки, поставленные людьми с «теми же именами, что и у работников Facebook»: Ореном Хафифом, Хавьером Кубрией и Тимом Чаппеллом.