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США могут инвестировать в «Нафтогаз»

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

«Нафтогаз» ведёт переговоры с рядом иностранных компаний об инвестировании в газотранспортную систему (ГТС) Украины, одна из них — американская.

«Есть большие западные компании, которые могли бы заинтересоваться нашей ГТС. Я веду переговоры с несколькими крупными компаниями, и они заинтересованы», — заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире радиостанции «Новое время».

Он сообщил, что речь идёт об объёме инвестиций в несколько миллиардов долларов. Назвать компании он отказался, но уточнил, что одна из них — американская.

Ранее News.ru писал, что госкомпанию «Нафтогаз Украины» необходимо продать из-за огромной кредиторской задолженности, заявил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Леонид Козаченко. По словам парламентария, на погашение всех долгов корпорации понадобится «минимум три года». При этом, продав «Нафтогаз», Киев сможет улучшить финансовое положение государства, поскольку получит от этой сделки «огромные деньги».


#сша #украина #Нафтогаз
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