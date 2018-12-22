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Американцев призвали отказаться от «ожерелий смерти»

mliu92/flickr.com

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами США проинформировало родителей об опасности так называемых «грызунков» — ожерелий, которые способствуют прорезыванию зубов у малышей. По информации ведомства, такие изделия обычно надеваются на шею и подвергают детей «риску серьёзных травм и даже смерти».

В числе таких рисков — травмы рта, возможность занесения инфекции, удушение. В частности, в организации заявили, что 18-месячный мальчик был задушен до смерти таким ожерельем. В связи с этим управление по контролю за продуктами и лекарствами рекомендовало американцам не использовать данный продукт. Лучше применить альтернативные методы — потереть дёсны ребёнку чистым пальцем или дать ему кольцо из резины, пишет The Sun.

Зубы у детей начинают появляться в возрасте от четырех до шести месяцев. Для малышей процесс очень болезненный, дёсны начинают болеть и чесаться. Для облегчения страданий ребёнок старается грызть всё, что попадётся ему под руку. Предназначенные для пожёвывания бусы считались удобными, потому что надевались на шею ребёнка и всегда были для него доступны. Кроме того, производители заявляли, что добавляют в бусинки специальные смолы, которые помогают унять раздражение и боль.

Ранее News.ru писал о том, что на Урале родился крупный младенец. Девочка весом 5,9 кг родилась Челябинске. Врачам пришлось делать матери кесарево сечение. Поводы для беспокойства родителей отсутствуют — младенец абсолютно здоров.


#сша #дети
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