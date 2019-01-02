Счастливчик из Нью-Йорка сорвал джекпот лотереи Mega Millions

https://news.ru/storage/news/050390a25f36ca0bf1d1d9cb2d9c298a/8cfab00d-caf3-4159-943f-7f01638184cb_850.jpg Mark Bialek/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель Нью-Йорка сорвал джекпот, купив билет лотереи Mega Millions. Теперь победителю достанется $425 млн — это восьмой по величине выигрыш за всю историю игры.

Приз был разыгран в первый день нового года. На момент написания заметки имя победителя было неизвестно, с организаторами конкурса он пока не связался. Как сообщает ABC, выигрышный билет приобрели на Лонг-Айленде, в автосервисе Бруквилля.

Ранее News.ru писал о выигрыше в лотерее «Русское лото». Два жителя России стали победителями новогоднего тиража, в котором был разыгран 1 млрд рублей. Каждый из них забрал себе по 500 млн рублей.