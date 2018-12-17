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США хотят нейтрализовать стратегические ядерные силы РФ

Vadim Savitsky /Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

США ищут возможность нейтрализовать стратегические ядерные силы России, считает командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, Соединённые Штаты постоянно наращивают свой противоракетный потенциал, тем самым увеличивая в свою пользу баланс сил наступления и обороны. Кроме того, американская система противоракетной обороны (ПРО), известная под маркировкой Mk 41, может запускать крылатые ракеты класса «земля — земля», что противоречит её основному назначению.

Каракаев также отметил в интервью изданию «Красная звезда», что Ракетные войска стратегического назначения России учитывают последствия возможного выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). На этот случай разработан ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США в Европе.

Ранее News.ru писал о том, что 14 декабря Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции с призывом сохранить Договор о РСДМ. В резолюции, которую предлагается принять, говорится о необходимости диалога между двумя странами на основе открытости и взаимного доверия, что будет способствовать прогрессу в сокращении ядерных вооружений и укреплению безопасности в мире.


#сша #россия #ядерноеоружие #вооружение
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