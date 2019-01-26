США и «Талибан» согласовали вывод войск из Афганистана

Представители США и радикального движения «Талибан», запрещённого в РФ, договорились о выводе иностранных войск из Афганистана.
Консультации прошли в столице Катара Дохе. Итогом стал согласованный проект договора о выводе иностранных войск из Афганистана, передает Reuters.
Стороны призывают войска покинуть страну в течение 18 месяцев.
Ранее Туркменистан повысил меры безопасности на афганской границе и начал учёт резервистов. Во все военкоматы даны указания проверять мужчин моложе 50 лет на предмет годности к военным действиям, писал News.ru.