США и «Талибан» согласовали вывод войск из Афганистана

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Представители США и радикального движения «Талибан», запрещённого в РФ, договорились о выводе иностранных войск из Афганистана.

Консультации прошли в столице Катара Дохе. Итогом стал согласованный проект договора о выводе иностранных войск из Афганистана, передает Reuters.

Стороны призывают войска покинуть страну в течение 18 месяцев.

Ранее Туркменистан повысил меры безопасности на афганской границе и начал учёт резервистов. Во все военкоматы даны указания проверять мужчин моложе 50 лет на предмет годности к военным действиям, писал News.ru.