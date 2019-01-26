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США и «Талибан» согласовали вывод войск из Афганистана

The U.S. Army/flickr.com

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Представители США и радикального движения «Талибан», запрещённого в РФ, договорились о выводе иностранных войск из Афганистана.

Консультации прошли в столице Катара Дохе. Итогом стал согласованный проект договора о выводе иностранных войск из Афганистана, передает Reuters.

Стороны призывают войска покинуть страну в течение 18 месяцев.

Ранее Туркменистан повысил меры безопасности на афганской границе и начал учёт резервистов. Во все военкоматы даны указания проверять мужчин моложе 50 лет на предмет годности к военным действиям, писал News.ru.


#сша #афганистан #ВОЙСКА
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