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США и Китай могут достичь соглашения по торговле

Xu Congjun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министр торговли США Уилбур Росс считает, что Вашингтон и Пекин могут достичь хорошего соглашения по торговым вопросам, требующим неотложного решения.

«Я думаю, есть очень хорошие шансы, что мы придём к разумному урегулированию с Китаем. Для меня это вопросы, требующие немедленного решения. Их будет решить проще всего», — сказал в интервью CNBC Росс.

Ранее News.ru писал, что власти КНР и члены правительственной делегации США приступили к переговорам по устранению двусторонних противоречий в области экономики и торговли. Мероприятие проходит в Пекине. Кортеж с делегатами США из более 10 машин прибыл на территорию Министерства коммерции КНР.


#сша #китай
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