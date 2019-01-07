США и Китай могут достичь соглашения по торговле

Министр торговли США Уилбур Росс считает, что Вашингтон и Пекин могут достичь хорошего соглашения по торговым вопросам, требующим неотложного решения.
«Я думаю, есть очень хорошие шансы, что мы придём к разумному урегулированию с Китаем. Для меня это вопросы, требующие немедленного решения. Их будет решить проще всего», — сказал в интервью CNBC Росс.
Ранее News.ru писал, что власти КНР и члены правительственной делегации США приступили к переговорам по устранению двусторонних противоречий в области экономики и торговли. Мероприятие проходит в Пекине. Кортеж с делегатами США из более 10 машин прибыл на территорию Министерства коммерции КНР.