США и КНР вырабатывают сделки по торговле

Представители Соединённых Штатов Америки и Китая начали выработку сделки по торговле для ослабления напряжённости между странами.
Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что стороны пришли к большому прогрессу в переговорах. Однако, вероятно, Трамп преувеличивает то, насколько близки страны к соглашению, пишет Wall Street Journal.
Как ранее писал News.ru, США и Китай добились большого прогресса в переговорах по поводу заключения торговой сделки. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.