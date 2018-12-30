США и КНР вырабатывают сделки по торговле

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Автомобили бренда Jeep в Гуанчжоу

Представители Соединённых Штатов Америки и Китая начали выработку сделки по торговле для ослабления напряжённости между странами.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что стороны пришли к большому прогрессу в переговорах. Однако, вероятно, Трамп преувеличивает то, насколько близки страны к соглашению, пишет Wall Street Journal.

Как ранее писал News.ru, США и Китай добились большого прогресса в переговорах по поводу заключения торговой сделки. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.