USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,801.08 $
МОСКВА-3°C10:42
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

США и КНР вырабатывают сделки по торговле

Автомобили бренда Jeep в Гуанчжоу Wenjun Chen/dpa/Global Look Press

Автомобили бренда Jeep в Гуанчжоу

в мире [ версия для печати ]

Представители Соединённых Штатов Америки и Китая начали выработку сделки по торговле для ослабления напряжённости между странами.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что стороны пришли к большому прогрессу в переговорах. Однако, вероятно, Трамп преувеличивает то, насколько близки страны к соглашению, пишет Wall Street Journal.

Как ранее писал News.ru, США и Китай добились большого прогресса в переговорах по поводу заключения торговой сделки. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.


самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
в мире 19:47, 29 декабря 2018
Трамп: переговоры по сделке с КНР продвигаются хорошо
экономика 09:57, 26 декабря 2018
РФ и КНР изучают вопрос поставок СПГ с Сахалина в Китай
в мире 08:19, 26 декабря 2018
Посольство анонсировало визит Путина в Китай
Лента новостей
общество 10:40
МЧС России рассказало россиянам об установке ёлки
происшествия 10:20
Около тонны поддельной чёрной икры изъяли полицейские
в мире 10:00
Бедность ликвидируют в Китае к 2020 году
в мире 09:45
В КНДР протестировали телеметрию отслеживания ракет
в мире 09:30
В Британии допустили возможную остановку Brexit
Другие новости
в мире 10:00
Бедность ликвидируют в Китае к 2020 году
в мире 09:52
Семья президента: Милош Земан
Кем был в детстве и чем сейчас увлекается нынешний президент Чехии
в мире 09:45
В КНДР протестировали телеметрию отслеживания ракет
в мире 09:30
В Британии допустили возможную остановку Brexit
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top