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США и КНР поздравили друг друга с юбилеем дипотношений

Си Цзиньпин и Дональд Трамп Li Xueren/imago stock&people/Global Look Press

Си Цзиньпин и Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США и председатель КНР поздравили друг друга с сорокалетием установления дипломатических отношений между странами. Дональд Трамп заявил, что прогресс в развитии двухстороннего диалога был огромен. Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что сейчас межгосударственные отношения находятся на важном этапе.

По словам китайского главы, у этого процесса были взлёты и падения. Однако, как показала история, лучший выбор — это сотрудничество, передаёт его слова Синьхуа.

Как ранее писал News.ru, США и Китай добились большого прогресса в переговорах по поводу заключения торговой сделки. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.


#сша #КНР
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