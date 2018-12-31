США и КНР поздравили друг друга с юбилеем дипотношений

Президент США и председатель КНР поздравили друг друга с сорокалетием установления дипломатических отношений между странами. Дональд Трамп заявил, что прогресс в развитии двухстороннего диалога был огромен. Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что сейчас межгосударственные отношения находятся на важном этапе.
По словам китайского главы, у этого процесса были взлёты и падения. Однако, как показала история, лучший выбор — это сотрудничество, передаёт его слова Синьхуа.
Как ранее писал News.ru, США и Китай добились большого прогресса в переговорах по поводу заключения торговой сделки. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.