Американские представители Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин в ходе телефонного разговора обсудили проблему торговых переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.
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Ранее глава Белого дома Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая ещё на $300 млрд, хотя до этого уверял, что американские власти могут частично отменить сборы, с 10 мая увеличенные с 10% до 25%. Пекин в ответ отказался от большинства согласованных договорённостей в рамках торговых переговоров с Вашингтоном, писал News.ru.