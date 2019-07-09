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Вашингтон в очередной раз напомнил Анкаре, что не намерен мириться с закупкой у Москвы зенитно-ракетных систем С-400, которые, как считают в США, совершенно не совместимы со стандартами НАТО и могут нанести ущерб альянсу. Поставки ЗРС могут быть осуществлены уже в следующий вторник, 16 июля.

Как заявила на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, в этом случае Турцию ждут крайне негативные последствия. Наша позиция в Госдепартаменте в отношении Турции и С-400 не...