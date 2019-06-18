https://static.news.ru/photo/a45a802c-920e-11e9-a398-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 19 июня представители Америки и Китая начинают переговоры по урегулированию конфликтов в торговой сфере.

Американский лидер в беседе с журналистами отметил, что стороны хотят заключить обоюдовыгодную сделку, но пока он не даёт никаких прогнозов касательно результатов переговоров, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал Белому дому не ставить руководство Китая в безвыходное положение и выразил надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут достичь компромисса.