Первые военно-морские учения США и участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пройдут в первой половине сентября в районе Таиланда.
По некоторым данным, в честь их начала в портовом городе рядом с Бангкоком состоится торжественная церемония. Сами манёвры планируется провести в Сиамском заливе.
Во время учений стороны отработают совместное маневрирование, передаёт
Ранее News.ru писал, что примерно полторы тысячи американских военных прибыли в Грузию для участия в манёврах Agile Spirit 2019. Их присутствие — демонстрация поддержки Тбилиси на фоне обострения отношений с Москвой.