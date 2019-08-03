https://static.news.ru/photo/c44bf164-b5df-11e9-bd22-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Первые военно-морские учения США и участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пройдут в первой половине сентября в районе Таиланда.

По некоторым данным, в честь их начала в портовом городе рядом с Бангкоком состоится торжественная церемония. Сами манёвры планируется провести в Сиамском заливе.

Во время учений стороны отработают совместное маневрирование, передаёт Kyodo .

Ранее News.ru писал, что примерно полторы тысячи американских военных прибыли в Грузию для участия в манёврах Agile Spirit 2019. Их присутствие — демонстрация поддержки Тбилиси на фоне обострения отношений с Москвой.