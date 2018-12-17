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США готовят оружие для Украины и новые санкции против России

most. life/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. При этом он не исключил в случае необходимости дополнительных поставок летального оружия в ответ на украинский запрос.

По его словам, новая помощь рассматривается Конгрессом в рамках бюджета на 2019 год.

Соединённые Штаты в 2017 году одобрили поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать.

Волкер отметил, что Америка ведёт консультации с Германией, Францией и другими европейскими партнёрами, чтобы выработать общую позицию на политику санкций.

«Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте на Украине. Я хочу выслушать позицию наших партнёров уже сегодня», — цитирует Волкера РИА Новости.

25 ноября суда военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, оказались двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.


#сша #украина #санкции #оружие
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