США готовы ужесточить санкции в отношении правительства Мадуро

https://news.ru/storage/news/302b82dc9c65e370a05eaf6be5cc0234/9d81c443-7520-4a52-9c11-fe0f62565183_850.jpg Rayner Pena/dpa/Global Look Press

США будут рассматривать все варианты действий в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если он применит силу против оппозиции. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

По его словам, американская администрация готова резко ужесточить режим односторонних санкций в отношении действующего правительства.

«Если Мадуро и его приспешники решат ответить насилием, если они решат причинить вред кому-либо из членов Национальной ассамблеи, Соединенные Штаты будут рассматривать все возможные варианты действий», — сказал он.

США готовы продуктивно работать с Каракасом, если Мадуро согласится на мирную передачу власти главе оппозиционного парламента Хуану Гуайдо.

Ранее спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента страны. Национальная ассамблея фактически исключена из процесса принятия решений. Она находится под контролем оппозиционеров.

Как писал News.ru, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что жители Венесуэлы слишком долго страдали от нелегитимного режима. Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, отметил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Венесуэлу, так как государство должно полностью восстановить «свободу». Госсекретарь США Майк Помпео также призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать власть Хуану Гуайдо.