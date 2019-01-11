США готовы обсудить с Россией безопасность курдов

https://news.ru/storage/news/f794ec3d1b7b115b4015703875692688/877870c8-d139-439f-80cc-6ee893c75cf2_850.jpg Dimitris Lampropoulos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки готовы к возобновлению диалога с Российской Федерацией по обеспечению безопасности курдских сил на территории Сирии.

«США должны удостовериться в том, что курды не пострадают», — заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он отметил, что американские власти на эту тему сейчас ведут переговоры с Турцией. Поэтому если возникнет необходимость, США готовы обсудить перспективы курдских сил с Россией, сказал Болтон в интервью журналисту Хью Хьюитту.

В пятницу, 11 января официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник американских сухопутных войск Шон Райан заявил о начале процедуры по выведению американских войск из Сирии.

Ранее сирийские курды потребовали от Соединённых Штатов разъяснений относительно решения Белого дома вывести американские войска с территории САР. Курды не были проинформированы о каких-либо изменениях в позиции США и находились в неведении относительно последних комментариев советника по национальной безопасности США Джона Болтона, писал News.ru.