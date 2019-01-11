США готовы обсудить с Россией безопасность курдов

Соединённые Штаты Америки готовы к возобновлению диалога с Российской Федерацией по обеспечению безопасности курдских сил на территории Сирии.
«США должны удостовериться в том, что курды не пострадают», — заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Он отметил, что американские власти на эту тему сейчас ведут переговоры с Турцией. Поэтому если возникнет необходимость, США готовы обсудить перспективы курдских сил с Россией, сказал Болтон в интервью журналисту Хью Хьюитту.
В пятницу, 11 января официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник американских сухопутных войск Шон Райан заявил о начале процедуры по выведению американских войск из Сирии.
Ранее сирийские курды потребовали от Соединённых Штатов разъяснений относительно решения Белого дома вывести американские войска с территории САР. Курды не были проинформированы о каких-либо изменениях в позиции США и находились в неведении относительно последних комментариев советника по национальной безопасности США Джона Болтона, писал News.ru.