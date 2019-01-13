США готовы к сухопутному вторжению в Иран

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Пентагон уличили в разработке сценариев ответа Тегерану

Военные действия США против Ирана — не фантастический сценарий. Американское руководство не только публично рассуждает о том, что Исламская Республика должна нести ответственность за свою политику на Ближнем Востоке, но и всерьёз просчитывает последствия потенциальных атак на Тегеран. Данные, опубликованные в американской прессе, свидетельствуют о том, что Пентагон действительно вырабатывал опции с военными ответами Тегерану.

О нетерпимости США к действующему руководству Ирана говорить подробно не надо. Президент Дональд Трамп и его соратники известны своей жёсткой позицией по отношению к «режиму аятолл». Последней каплей в чаше терпения американских властей стал инцидент, произошедший в начале сентября в Багдаде, когда американская дипломатическая миссия, находящаяся в так называемой зелёной зоне, подверглась миномётному обстрелу. Тогда нападение произошло на фоне массовых волнений в Басре, в ходе которых для жизни американских дипломатов также возникла немалая опасность. За ударами по миссии Соединённых Штатов стояли проиранские боевики. Снаряды, которые разорвались на территории посольства США, никому не причинили вреда, однако, по словам источников издания Wall Street Journal, они стали тревожным сигналом для Вашингтона. Совет по национальной безопасности после случившегося провёл целую серию встреч, чтобы обсудить, каким может быть ответ США.

В связи с инцидентом помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон попросил Пентагон представить администрации перечень военных сценариев ответа Исламской Республике. Как утверждают источники Wall Street Journal, запрос Болтона, о котором ранее ничего не было известно, вызвал обеспокоенность в оборонном и дипломатическом ведомствах США.

«Это определённо потрясло людей, — сказал один из бывших высокопоставленных чиновников администрации США. — Люди были шокированы. Это было ошеломляющим, насколько показательно они собирались поразить Иран».

Безусловно, Пентагон выполнил просьбу помощника Трампа о разработке силовых ответов Тегерану, однако до сих пор непонятно, дал ли президент США добро на такой запрос или это было самодеятельностью Болтона, который ранее не скрывал желания нанести удар по Ирану. Вместе с тем источники в Белом доме не раскрывают тот набор военных мер, которые оборонное ведомство предоставило Совету по национальной безопасности.

Альтернативы, которые выдвигаются экспертным сообществом, включают в себя ракетные удары по объектам, предположительно, использующимся Тегераном для развития немирной ядерной программы. С учётом того, что МАГАТЭ накануне расторжения «ядерной сделки» положительно оценивало выполнение Ираном обязательств по соглашению, возможно, наносить удары не имеет смысла. Впрочем, вариант с сухопутным вторжением никто не отметает. Как утверждают аналитики, в случае ирано-американского конфликта в Персидском заливе, особенно если Иран попытается закрыть Ормузский пролив, США могут попытаться захватить часть прибрежной территории, включая некоторые острова. Это, как полагают в экспертном сообществе, потребует переброски морской пехоты. Причём для такой операции могут быть задействованы колёсные вездеходы-амфибии ACV 1.1. «Ничто из этого не предвещает ничего хорошего для Ирана», — пишет журнал The National Interest.

Отягчающим обстоятельством (в случае потенциального конфликта с Ираном) является и то, что администрацию президента США покинул Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны. Как известно, военачальник, несмотря на свои воинственные заявления, не был большим сторонником радикальных мер, даже если речь шла об общепризнанном противнике — Башаре Асаде. Так, в 2018 году Мэттис выступал против ударов по сирийской территории, которые могут нанести ущерб российским и иранским силам. Речь идёт о ситуации, когда Трамп и сотрудники Совета по национальной безопасности рассматривали способы наказать президента Сирии за атаки с применением химического оружия. Это, как утверждают источники Wall Street Journal, было одним из предметов разногласий между президентом и главой Пентагона, хотя главной причиной отставки Мэттиса считается решение Трампа вывести войска США из Сирии. Вероятно, теперь Болтон имеет больше возможностей для того, чтобы продавливать силовые сценарии. Готов ли к таким опциям сам президент США — непонятно, особенно с учётом его желания сэкономить на зарубежных кампаниях и выполнить предвыборные обещания на фоне начинающейся президентской гонки — 2020.