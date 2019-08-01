https://static.news.ru/photo/0bee7ade-b453-11e9-836b-fa163e074e61_660.jpg Лидеры Северной Кореи и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство США готова продолжить диалог с КНДР и ждёт соответствующих решений от северокорейских властей, заявил госсекретарь Майкл Помпео.

При этом он выразил сожаление, что у него не было возможности обсудить эту тему на полях министерского заседания АСЕАН.

По его словам, он надеется, что лидер КНДР Ким Чен Ын предоставит свою команду для переговоров с американской стороной, чтобы продолжить контакты двух государств, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, Великобритания, Франция и Германия запросили провести экстренную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ракетными пусками КНДР. Заседание, по решению председательствующей в СБ Польши, пройдёт в закрытом режиме.