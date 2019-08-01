Правительство США готова продолжить диалог с КНДР и ждёт соответствующих решений от северокорейских властей, заявил госсекретарь Майкл Помпео.
При этом он выразил сожаление, что у него не было возможности обсудить эту тему на полях министерского заседания АСЕАН.
По его словам, он надеется, что лидер КНДР Ким Чен Ын предоставит свою команду для переговоров с американской стороной, чтобы продолжить контакты двух государств, передаёт
Как писал News.ru ранее, Великобритания, Франция и Германия запросили провести экстренную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ракетными пусками КНДР. Заседание, по решению председательствующей в СБ Польши, пройдёт в закрытом режиме.