https://static.news.ru/photo/8dde973e-93d5-11e9-b75c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pacific Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны-члены НАТО из Восточной Европы смогут рассчитывать на кредиты США, предоставление которых направлено на снижение зависимости от России. Соответствующий законопроект предложил конгрессмен Элиот Энгель.

Нынешние союзники Белого дома до сих пор используют советские вооружения, поэтому покупают у Москвы запчасти. Для покупки современной техники новые члены альянса не имеют финансовых возможностей. США хотят их предоставить из-за возвращения «агрессивной» России, сообщает RT .

Гарантией получения кредита на новые вооружения станет повышение членом альянса военных расходов до 2% от ВВП и подтверждение госсекретаря США, что данная страна разделяет «демократические ценности».

В документе названы 13 стран, вступившие в НАТО после 1 марта 1999 года.

Ранее News.ru сообщал, что журнал National Interest назвал истинную причину того, почему в США стараются противодействовать продажам комплексов С-400. По мнению издания, это объясняется тем, Россия может использовать своё вооружение как средство борьбы в экономической войне. Продажи ведут к установлению и развитию связей России, поскольку за приобретением С-400 неизбежно следуют обучение военнослужащих, а также техническое обслуживание и снабжение запчастями.