Школьник в США убил женщину, спасаясь от мужчины с ружьём

https://news.ru/storage/news/d6e8ad21179bfd3c505e22d791e59d58/d06feaf6-0a67-4e9a-bf4a-22bd765aa0e7_850.jpg San Antonio Express-News/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чрезвычайное происшествие с летальным исходом зафиксировано в американском Техасе. Несовершеннолетний подросток из Хьюстона, который вёл машину с пассажирами, врезался на шоссе в другой автомобиль и случайно задавил насмерть женщину. На допросе мальчик рассказал, что убегал от преследования — ему угрожал оружием неизвестный латиноамериканец.

По информации полиции, 14-летний юноша вместе с двумя приятелями развлекались тем, что забрасывали яйцами транспортные средства. Водитель автомобиля Lincoln, подвергнувшись атаке подростков, высунулся из своего автомобиля и направил на хулиганов ружье. Подростки испугались и попытались скрыться, но мужчина преследовал их на большой скорости. В результате на одном из перекрёстков ребята поехали на красный свет и врезались в грузовик Ford.

Тридцатилетняя водительница фуры скончалась на месте. Подростки были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. В отношении них не было выдвинуто никакого обвинения. Водителя Lincoln сейчас разыскивает полиция. По свидетельству очевидцев, это был латиноамериканец, передаёт ABC.

Ранее News.ru сообщал о ДТП в Ленинградской области. Жертвами автокатастрофы стали четыре человека, в том числе — десятилетний ребёнок.