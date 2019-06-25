https://static.news.ru/photo/c1e0d916-97a9-11e9-80d5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Вашингтон поможет Киеву в складировании боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

В документе говорится о том, что США выделяют $4 млн Украине на строительство шести складов боеприпасов для Министерства обороны Украины. Их планируется возвести за два года.

Госдеп рассчитывает, что этот проект укрепит безопасность складирования боеприпасов на Украине, где в последние годы произошло несколько крупных пожаров на складах боеприпасов.

В марте 2017 года 70% боеприпасов было уничтожено после пожара в Балаклее в Харьковской области. Причиной возгорания назвали диверсию. В мае 2018 года этот склад повторно загорелся. Пожар начался на технической площадке, на которой очищали и разминировали оставшиеся после предыдущего инцидента боеприпасы.

Утром 8 октября в городе Ичне в Черниговской области произошел взрыв на складе боеприпасов стоимостью порядка $2 млрд. Затем начался пожар, в результате которого пришлось эвакуировать около 10 тыс. человек, писал News.ru.