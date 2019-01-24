США будут поддерживать связь с Венесуэлой через Гуайдо

Госдепартамент США отказал действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в праве разрывать дипломатические отношения. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон не признаёт режим Мадуро, а значит, у него нет подобных полномочий.
«Соединённые Штаты поддерживают дипломатические отношения с Венесуэлой и будут вести отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаёдо, который попросил нашу миссию остаться в Венесуэле», — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон готов привлечь к ответственности любого, кто будет угрожать безопасности американских дипломатов в Венесуэле, сообщает ТАСС.
Как писал News.ru, 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принёс присягу. Вскоре после того как США признали его полномочия, действующий глава государства Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Помимо США кандидатуру Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.