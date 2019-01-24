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США будут поддерживать связь с Венесуэлой через Гуайдо

Госсекретарь США Майк Помпео Amr Nabil/Xinhua/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео

в мире [ версия для печати ]

Госдепартамент США отказал действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в праве разрывать дипломатические отношения. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон не признаёт режим Мадуро, а значит, у него нет подобных полномочий.

«Соединённые Штаты поддерживают дипломатические отношения с Венесуэлой и будут вести отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаёдо, который попросил нашу миссию остаться в Венесуэле», — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон готов привлечь к ответственности любого, кто будет угрожать безопасности американских дипломатов в Венесуэле, сообщает ТАСС.  

Как писал News.ru, 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принёс присягу. Вскоре после того как США признали его полномочия, действующий глава государства Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Помимо США кандидатуру Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.


#сша #венесуэла #ГОСДЕПАРТАМЕНТ #МАЙКПОМПЕО
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