USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,708.58 $
МОСКВА-4°C10:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Срыв «Северного потока — 2» может привести к войне

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Военный конфликт может начаться между Россией и Украиной, если Москве помешают реализовать проект «Северный поток — 2». Такого мнения придерживается политтехнолог Дмитрий Раимов.

Он пояснил, что РФ потеряет миллиарды долларов, если газотранспортную систему на Украине возьмут под контроль США и начнут поставлять свой сланцевый газ в Европу. Такая ситуация представляет собой стратегические риски для Москвы, поэтому у российской стороны останется только один выход — война.

По мнению эксперта, если российский газ не будет проходить по территории Украины, то это пойдёт ей на пользу. Страна перестанет интересовать российские власти с экономической точки зрения, и они просто о ней забудут, сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что «Северный поток — 2» может «убить» Украину, лишив её значительной части доходов. Он также посетовал на то, что Австрия и Германия не соглашаются с общеевропейской позицией об угрозе газопровода энергетической безопасности ЕС.


#северныйпоток-2 #украина #россия #война
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске


читайте также
Куда заведут санкционные угрозы Вашингтона
политика 13:37, 15 января 2019
«Северный поток — 2» получил «письмо счастья»
Куда заведут санкционные угрозы Вашингтона
экономика 15:28, 14 января 2019
МИД ФРГ заявил о разных с США взглядах на «Северный поток — 2»
в мире 11:51, 4 января 2019
Глава МИД Польши: «Северный поток — 2» убьёт Украину
Лента новостей
в мире 10:36
Греки выйдут на митинг против нового названия Македонии
общество 10:23
Владимир Соловьёв: Захарова «припечатала» Чубайса
в мире 10:11
Теракт совершён на крупной дороге рядом с Дамаском
общество 10:09
Волгоградцы обложили мусором офис оператора по вывозу ТКО
общество 10:06
Квартиру Шостаковича выставили на продажу в Петербурге
Другие новости
в мире 10:36
Греки выйдут на митинг против нового названия Македонии
в мире 10:11
Теракт совершён на крупной дороге рядом с Дамаском
в мире 09:35
Танцор обвинил Майкла Джексона в изнасиловании
в мире 09:23
США и КНДР готовят новую встречу Трампа и Ким Чен Ына
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top