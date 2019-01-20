Срыв «Северного потока — 2» может привести к войне

https://news.ru/storage/news/d2e41f296d5a0742210f6fe198d093d5/a51064fa-a443-49aa-b306-f83001b1c714_850.jpg Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Военный конфликт может начаться между Россией и Украиной, если Москве помешают реализовать проект «Северный поток — 2». Такого мнения придерживается политтехнолог Дмитрий Раимов.

Он пояснил, что РФ потеряет миллиарды долларов, если газотранспортную систему на Украине возьмут под контроль США и начнут поставлять свой сланцевый газ в Европу. Такая ситуация представляет собой стратегические риски для Москвы, поэтому у российской стороны останется только один выход — война.

По мнению эксперта, если российский газ не будет проходить по территории Украины, то это пойдёт ей на пользу. Страна перестанет интересовать российские власти с экономической точки зрения, и они просто о ней забудут, сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что «Северный поток — 2» может «убить» Украину, лишив её значительной части доходов. Он также посетовал на то, что Австрия и Германия не соглашаются с общеевропейской позицией об угрозе газопровода энергетической безопасности ЕС.