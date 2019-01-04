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Сроки полёта к МКС корабля Dragon-2 срываются из-за NASA

Spacex/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Первый испытательный полёт к МКС нового американского космического корабля Dragon-2 задерживается из-за приостановки работы государственных учреждений в США, к числу которых относится NASA. Каждый день отсутствия на работе сотрудников NASA приводит к переносу запуска корабля компании SpaceX на сутки.

Запуск к МКС нового американского пилотируемого корабля в беспилотном режиме уже перенесён с 17 января на конец месяца. Новые сроки могут также поменяться, если специалисты, ответственные за допуск Dragon-2 к полёту, не приступят к работе в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Первый пилотируемый полёт Dragon-2 с американскими астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли запланирован на июнь 2019 года.

Ранее News.ru сообщал, что орбиту МКС планируется скорректировать в середине января 2019 года. Предыдущая коррекция была выполнена 27 декабря. Коррекция необходима для обеспечения баллистических условий для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-12» 1 марта и «Прогресса МС-11» 28 марта.


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