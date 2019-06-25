https://static.news.ru/photo/b53ee3d2-9764-11e9-8590-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ilker Gurer/Global Look Press

Парламент Турции принял законопроект, согласно которому срок обязательной службы в армии сокращается до шести месяцев.

По данным газеты Daily Sabah, желающим остаться в армии ещё на полгода в течение последних шести месяцев будет выплачиваться зарплата в размере двух тысяч турецких лир (около $346). Офицеры запаса и унтер-офицеры, отбираемые из числа выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений, будут служить год.

Те, кто не хочет проходить службу в армии, должен за месяц пройти военную подготовку и заплатить 30 тысяч лир (около $5,2 тысяч). В таком случае они будут освобождены от оставшихся пяти месяцев службы, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что несмотря на угрозы со стороны официального Вашингтона и американской администрации, Турция приобрела российские зенитные ракетные системы С-400, подтвердив тем самым, что является серьёзным партнёром. Об этом журналистам заявил глава Министерства иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.