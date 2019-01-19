Срочно наладить отношения с Россией призвали в ФРГ

https://news.ru/storage/news/1438586e9965da1e460b152c23f3bd81/c4f481d5-f113-491f-b6fe-5b3fa2665c29_850.jpg Jens Jeske/Global Look Press

Бернд Вестфаль

ФРГ необходимо «в срочном порядке» наладить отношения с Россией, заявил старший представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в комитете бундестага по экономике и энергетике Бернд Вестфаль.

По его словам, ужесточение ограничительных мер против Москвы ни к чему хорошему не приведёт. В связи с этим парламентарий призвал выйти из «санкционной спирали», передаёт немецкое издание Der Freitag.

Депутат также отметил важную роль российской стороны в воссоединении Германии. Он заявил, что без согласия Москвы в 1989 году «всё могло закончиться иначе».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и будет делать всё для его сохранения. По словам дипломата, Берлин согласен с тем, что Россия может спасти ДРСМД, поскольку именно она его нарушила, писал News.ru.