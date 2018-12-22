Среднестатистический американец близок к ожирению

https://news.ru/storage/news/50cad42f1bfbebce758ef46d351e3596/4d926fd8-228e-4f9e-9a04-605a61bb0377_850.jpg Laurent Grandadam/Impact Photos/Global Look Press

Средний вес совершеннолетнего жителя Соединённых Штатов увеличился на 14 кг с 1960-х годов. Масса тела среднестатистического мужчины составляет 89,8 кг, а женщины — 77,5 кг.

Эти показатели уже сейчас считаются избыточными, сообщают американские центры по контролю и профилактике заболеваний. Эксперты напомнили, что ожирение для этой категории населения начинается с 91,6 кг для мужчин и с 79 кг для женщин.

Рост американского населения при этом почти не изменился, отмечают учёные.

Ранее News.ru писал, что вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова рассказала о проблемах российских женщин с лишним весом. По её словам, 26% женщин в РФ страдают ожирением.