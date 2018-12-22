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Среднестатистический американец близок к ожирению

Laurent Grandadam/Impact Photos/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Средний вес совершеннолетнего жителя Соединённых Штатов увеличился на 14 кг с 1960-х годов. Масса тела среднестатистического мужчины составляет 89,8 кг, а женщины — 77,5 кг.

Эти показатели уже сейчас считаются избыточными, сообщают американские центры по контролю и профилактике заболеваний. Эксперты напомнили, что ожирение для этой категории населения начинается с 91,6 кг для мужчин и с 79 кг для женщин.

Рост американского населения при этом почти не изменился, отмечают учёные.

Ранее News.ru писал, что вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова рассказала о проблемах российских женщин с лишним весом. По её словам, 26% женщин в РФ страдают ожирением.


#сша #ожирение
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