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Среди жертв крушения поезда в Дании россиян нет

Qu Ran/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Граждане России не числятся среди погибших в результате железнодорожной катастрофы на мосту Большой Бельт в Дании.

Данные об отсутствии россиян в числе жертв аварии предоставлены посольству РФ королевской полицией, сообщается в Twitter дипмиссии.    

ЧП произошло 2 января. Погибли восемь человек и пострадали ещё 16. 

Как сообщал ранее News.ru, причиной инцидента стал кусок крыши, сорвавшийся со встречного грузового состава и влетевший в вагон пассажирского поезда. Из-за этого машинисту пришлось применить экстренное торможение.


#авария #россияне #Дания #железнаядорога
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