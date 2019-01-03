Среди жертв крушения поезда в Дании россиян нет

Граждане России не числятся среди погибших в результате железнодорожной катастрофы на мосту Большой Бельт в Дании.
Данные об отсутствии россиян в числе жертв аварии предоставлены посольству РФ королевской полицией, сообщается в Twitter дипмиссии.
Как сообщили Посольству представители королевской полиции, российских граждан среди погибших в результате крушения поезда в Дании нет.— Embassy of Russia, DK (@RusEmbDK) 3 января 2019 г.
(Foto: Mads Claus Rasmussen Ritzau Scanpix) pic.twitter.com/M15siCnZ2J
ЧП произошло 2 января. Погибли восемь человек и пострадали ещё 16.
Как сообщал ранее News.ru, причиной инцидента стал кусок крыши, сорвавшийся со встречного грузового состава и влетевший в вагон пассажирского поезда. Из-за этого машинисту пришлось применить экстренное торможение.