Чиновника уволили за сравнение полиции с бандой

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Замначальника первого курса Карагандинской академии полиции, обратившегося к коллегам как к «банде» и «братве», уволили с занимаемой должности. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Казахстана Алмас Садубаев.

«Решением дисциплинарной комиссии заместитель начальника первого курса Карагандинской академии Тастайбеков А. Р. уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу», — написал Садубаев в Facebook.

Также пресс-секретарь казахстанского МВД сообщил, что кроме Тастайбекова «к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители и руководство учебного заведения».

Как писал News.ru, 31 декабря в Интернете появилась видеозапись замначальника первого курса Карагандинской академии МВД Казахстана. На видео мужчина в полицейской форме поздравил коллег с новым годом, желая им «процветания до седьмого колена» и того, «чтобы наши правнуки пользовались нашими связями».