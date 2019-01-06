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Список мест для фотосъёмки утвердят в Узбекистане

Kremlin Pool/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти Узбекистана до 1 февраля составят список мест, где запрещена фотосъёмка. Поручение президента Шавката Мирзиёева выполнят МВД и Минобороны.

Как только список будет утверждён, региональные администрации разместят соответствующие указатели о запрете на нескольких иностранных языках. Работы будут проведены до 1 марта, сообщает агентство УзА.

Если указатели будут отсутствовать, фотосъёмка будет разрешена без всяких ограничений. К слову, препятствие видео- и фотосъёмке — проблема в Узбекистане распространённая. К любому человеку с камерой сможет подойти милиционер и потребовать удалить снимки, ссылаясь на якобы некий список. Так, нельзя фотографировать административные здания, сотрудников силовых структур. И в прошлом году МВД республики заявило, что снимать, в принципе, можно всё, но с разрешения властей.

Список запретных мест сейчас составляет правительство. Он должен быть доведён до туристов.

Ранее News.ru сообщал, что власти Узбекистана решили сделать безвизовый режим для жителей ещё 45 стран. В основном это европейские страны, в частности, Италия, Австрия, Великобритания и Норвегия.


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