https://static.news.ru/photo/2d9c2d64-941b-11e9-973a-fa163e074e61_1024.jpg Ираклий Кобахидзе Фото: Wikimedia Commons

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе покинул свой пост. Об этом сообщил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Принятое решение является ответственностью перед народом, — цитирует его РИА Новости .

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.

Ранее, как писал News.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о происходящих в Грузии событиях. По её словам, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов прибыл в Тбилиси с мирными целями. Дипломат подчеркнула, что он никогда не принимал участие в какой-либо антигрузинской деятельности.