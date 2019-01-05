Спикер палаты представителей США назвала Путина гангстером

https://news.ru/storage/news/c213440c3a94a62c8006f201a910720c/e01dd034-b2a8-46ce-af0e-1b6e1b3891b6_850.jpg Ralf Hirschberger/dpa/Global Look Press

Новая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сочла опасными отношения американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Последний, по её мнению, является «гангстером».

«Считаю отношения президента (Трампа. — News.ru) с гангстерами по всему миру устрашающими», — заявила Пелоси телеканалу MSNBC, отвечая на вопрос об отношениях двух лидеров.

Пелоси была избрана спикером палаты представителей Конгресса Штатов на 2019−2020 годы. С 2003 года она является лидером демократов в палате представителей. В 2007−2011 годах уже была спикером, став первой женщиной на этом посту.

Как писал News.ru, в конце декабря в новогоднем поздравлении Трампу Путин подчеркнул, что государство открыто к диалогу с Америкой «по самой обширной повестке дня». До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что встреча между Путиным и Трампом в 2019 году востребована. Однако, по его словам, Москва не собирается напрашиваться Вашингтону в партнёры.