Spiegel извинился за подделывавшего факты журналиста

https://news.ru/storage/news/78e1fecffcc2cbafb024094b9b149052/55fd7d8a-3818-44f4-a84d-ecd72c6d3fa6_850.jpg Kay Nietfeld/dpa/Wikimedia Commons

Немецкое издание Spiegel принесло извинения за скандал с репортёром Клаасом Релотиусом. Его обвинили в выдумывании фактов.

Материал о ситуации с журналистом носит заголовок «Говорить как есть» — эту фразу приписывают основателю журнала Рудольфу Аугштайну. В нём сотрудники СМИ пытаются объяснить, почему произошла такая ситуация и как это могло сходить ему с рук.

Редакция извинилась перед всеми героями материалов, истории или фразы которых подверглись искажению.

«Нам очень жаль, что это произошло, что мы так с вами поступили, наши дорогие читатели, и мы обещаем, что мы сделаем всё, чтобы восстановить нашу репутацию», — написали в издании.

Ранее News.ru сообщал, что репортёр из Германии Клаас Релотиус фабриковал материалы, выдумывая факты для них. CNN признавал его журналистом года в ФРГ, также у него есть множество престижных премий.