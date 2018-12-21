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Spiegel извинился за подделывавшего факты журналиста

Kay Nietfeld/dpa/Wikimedia Commons

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Немецкое издание Spiegel принесло извинения за скандал с репортёром Клаасом Релотиусом. Его обвинили в выдумывании фактов.

Материал о ситуации с журналистом носит заголовок «Говорить как есть» — эту фразу приписывают основателю журнала Рудольфу Аугштайну. В нём сотрудники СМИ пытаются объяснить, почему произошла такая ситуация и как это могло сходить ему с рук.

Редакция извинилась перед всеми героями материалов, истории или фразы которых подверглись искажению.

«Нам очень жаль, что это произошло, что мы так с вами поступили, наши дорогие читатели, и мы обещаем, что мы сделаем всё, чтобы восстановить нашу репутацию», — написали в издании.

Ранее News.ru сообщал, что репортёр из Германии Клаас Релотиус фабриковал материалы, выдумывая факты для них. CNN признавал его журналистом года в ФРГ, также у него есть множество престижных премий.


#германия #журналистика
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