Spiegel извинился за подделывавшего факты журналиста

Немецкое издание Spiegel принесло извинения за скандал с репортёром Клаасом Релотиусом. Его обвинили в выдумывании фактов.
Материал о ситуации с журналистом носит заголовок «Говорить как есть» — эту фразу приписывают основателю журнала Рудольфу Аугштайну. В нём сотрудники СМИ пытаются объяснить, почему произошла такая ситуация и как это могло сходить ему с рук.
Редакция извинилась перед всеми героями материалов, истории или фразы которых подверглись искажению.
«Нам очень жаль, что это произошло, что мы так с вами поступили, наши дорогие читатели, и мы обещаем, что мы сделаем всё, чтобы восстановить нашу репутацию», — написали в издании.
Ранее News.ru сообщал, что репортёр из Германии Клаас Релотиус фабриковал материалы, выдумывая факты для них. CNN признавал его журналистом года в ФРГ, также у него есть множество престижных премий.