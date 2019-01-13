Спецслужбы Венесуэлы задержали главного оппозиционера

https://news.ru/storage/news/9995db9878f7cd2533ddf23fb5466a70/b5d0b494-a458-45e7-add7-76bdd2a48f62_850.jpg Roman Camacho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители правоохранительных органов Венесуэлы задержали главу оппозиционного парламента страны Хуана Гуаидо. Местонахождение политика неизвестно.

«Предупреждаем весь мир и страну, что сегодня, 13 января, командование Боливарианской национальной разведывательной службы (SEBIN) захватило главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо», — сообщается в Twitter главы парламента.

Данное сообщение также разместили в Twitter Национальной ассамблеи.

Ранее Хуан Гуаидо заявлял, что рассчитывает прийти к власти, опираясь на поддержку военных и международного сообщества. Венесуэльская оппозиция также собиралась провести открытое народное собрание, чтобы найти путь для определения дальнейших действий после инаугурации президента Николаса Мадуро. Граждане страны считают его переизбрание сфальсифицированным. Хуан Гуаидо хотел лично возглавить народное собрание.

Инаугурация Николаса Мадуро состоялась 10 января и прошла в политическом вакууме. Евросоюз не направил своих представителей на церемонию, а ряд латиноамериканских стран разорвали дипломатические отношения с Венесуэлой.

Как писал News.ru, российские правительственные экономисты подготовили рекомендации по выводу экономики Венесуэлы из кризиса. Этапы были сформулированы в ноябре по итогам встречи российских чиновников с властями Венесуэлы.