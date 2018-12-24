Спецслужбы Каталонии ищут рождественского террориста

https://news.ru/storage/news/85e2927eec58558130c036f8d53e2adb/5aa63133-17d0-4726-a918-38269cc1d017_850.jpg Vudi Xhymshiti/Global Look Press

Испанские правоохранители ищут 30-летнего подданного Монако, который, как предполагается, готовил теракты в Барселоне во время новогодних праздников. Возможный вариант атаки — наезд на пешеходов, так как у разыскиваемого имеются водительские права на управление автобусом.

В связи с этим полицейских просят усилить меры безопасности в местах массового скопления людей, в том числе на туристической улице Рамбла и в районе Саграды Фамилии. Также от правоохранителей потребовали относиться внимательнее к крупногабаритному транспорту.

Ранее Госдепартамент США через Twitter призвал проявлять «повышенную осторожность» в районе улицы Рамбла в Барселоне в ходе новогодних праздников ввиду возможной атаки террористов.

В Испании сейчас объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, сообщает «Москва 24».

1 февраля в пригороде Барселоны спецслужбы задержали 45-летнего марокканца, который планировал теракт в столице Каталонии, писал News.ru. Он планировал найти большой фургон и повторить августовский теракт на бульваре Ла-Рамбла.