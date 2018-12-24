USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,262 $   Brent53.97 $ Bitcoin4,237.54 $
МОСКВА-8°C13:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Спецслужбы Каталонии ищут рождественского террориста

Vudi Xhymshiti/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Испанские правоохранители ищут 30-летнего подданного Монако, который, как предполагается, готовил теракты в Барселоне во время новогодних праздников. Возможный вариант атаки — наезд на пешеходов, так как у разыскиваемого имеются водительские права на управление автобусом.

В связи с этим полицейских просят усилить меры безопасности в местах массового скопления людей, в том числе на туристической улице Рамбла и в районе Саграды Фамилии. Также от правоохранителей потребовали относиться внимательнее к крупногабаритному транспорту.

Ранее Госдепартамент США через Twitter призвал проявлять «повышенную осторожность» в районе улицы Рамбла в Барселоне в ходе новогодних праздников ввиду возможной атаки террористов.

В Испании сейчас объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, сообщает «Москва 24».

1 февраля в пригороде Барселоны спецслужбы задержали 45-летнего марокканца, который планировал теракт в столице Каталонии, писал News.ru. Он планировал найти большой фургон и повторить августовский теракт на бульваре Ла-Рамбла.


#Барселона #теракты
самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

читайте также
происшествия 01:03, 20 сентября 2018
В центре Рима автомобиль врезался в толпу людей
в мире 09:42, 18 августа 2017
В барселонском теракте пострадала гражданка РФ
Женщина получила лёгкие раны, и её не стали госпитализировать
происшествия 09:18, 18 августа 2017
Террорист, устроивший теракт в Барселоне, умер в больнице
Террорист, участвовавший в нападении на мирных граждан в Барселоне на улице Рамбла, скончался в клинике после ранения
Лента новостей
политика 13:52
Лукашенко заявил о значимости отношений Москвы и Минска
общество 13:45
Телеаудитория пресс-конференции Путина уменьшилась
спорт 13:41
Тарасова назвала правила фигурного катания «идиотскими»
общество 13:40
Сугробы в Москве за сутки вырастут на пять миллиметров
экономика 13:39
Мантуров: низкокачественного топлива стало меньше
спорт 13:38
Тарасова: прекратите ажиотаж вокруг Загитовой и Медведевой
экономика 13:30
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
общество 13:30
Google отказался обжаловать штраф Роскомнадзора
в мире 13:26
Россияне продолжают летать в Индонезию
спорт 13:25
Зидана опять посватали в «Манчестер Юнайтед»
экономика 13:18
Матвиенко выступила против налогов на IT-сферу
новый год 13:16
Россиян просят аккуратно обращаться с петардами
спорт 13:12
В результате Медведевой на ЧР углядели заслугу Тутберидзе
в мире 13:11
Волкер назвал условие своего визита в Москву
экономика 13:07
Безработица выросла за неделю почти на 2%
Другие новости
в мире 13:26
Россияне продолжают летать в Индонезию
в мире 13:11
Волкер назвал условие своего визита в Москву
в мире 13:05
Полиция Италии арестовала врача за подпольное обрезание
в мире 12:55
Сын Каддафи попросил Москву помочь ему возглавить Ливию
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top