Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн проводил тайную встречу с целью подготовить переговоры американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
По данным агентства
Встреча двух лидеров состоялась в демилитаризованной зоне (ДМЗ) Корейского полуострова в воскресенье, 30 июня. Стороны обменялись рукопожатиями, а затем Трамп перешёл границу ДМЗ, став первым президентом США, посетившим КНДР.
Ранее News.ru писал, что Трамп заявил, что остался доволен переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако он полагает, что говорить о снятии санкций со страны пока рано.