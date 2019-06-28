https://static.news.ru/photo/d1a1080c-9b29-11e9-9f1f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн проводил тайную встречу с целью подготовить переговоры американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

По данным агентства Yonhap , 29 июня он прибыл на вертолёте в северную часть пограничного пункта Пханмунджом, где встретился с официальными представителями администрации главы КНДР. Его сопровождал советник по делам Корейского полуострова при Совете национальной безопасности Белого дома Эллисон Хукер. Обсуждались организационные вопросы касательно третьей встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Встреча двух лидеров состоялась в демилитаризованной зоне (ДМЗ) Корейского полуострова в воскресенье, 30 июня. Стороны обменялись рукопожатиями, а затем Трамп перешёл границу ДМЗ, став первым президентом США, посетившим КНДР.

Ранее News.ru писал, что Трамп заявил, что остался доволен переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако он полагает, что говорить о снятии санкций со страны пока рано.