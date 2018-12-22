USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,901.06 $
МОСКВА-6°C21:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Спецпредставитель Трампа по ИГ объявил об отставке

Бретт Макгурк Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бретт Макгурк

в мире [ версия для печати ]

Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с терроризмом Бретт Макгурк подал в отставку. Причиной стало несогласие с решением президента вывести американские войска из Сирии.

Решение об уходе в качестве знака протеста Макгурк принял, последовав примеру министра обороны Соединённых Штатов Джеймса Мэттиса. Как и глава Пентагона, свой взгляд на ситуацию он изложил письменно и отправил послание госсекретарю Майку Помпео, сообщает Associated Press.

Всего 11 дней назад Макгурк заявлял, что было бы «безрассудно» считать террористов побеждёнными, а потому возвращать американские войска неразумно. В своём письме он высказал убеждение, что боевики сломлены, но не повержены, и что преждевременный вывод американских сил из Сирии создаст условия по возрождению ИГ (запрещена в РФ).

Бретт Макгурк был назначен на свой пост прежним президентом США Бараком Обамой в 2015 году. Как и Джеймс Мэттис, он не разделяет позицию нынешнего главы страны Дональда Трампа по целому ряду ключевых вопросов.

Как ранее сообщал News.ru, американский лидер объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии 19 декабря. Он мотивировал это тем, что победа над террористами одержана и борьба с ними была единственной причиной, по которой вооружённые силы Соединённых Штатов там находились. На следующий же день в знак протеста о своей отставке объявил министр обороны Джеймс Мэттис.


#сша #сирия #терроризм #БреттМакгурк
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
в мире 02:51, 21 декабря 2018
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 18:13, 19 декабря 2018
Трамп приказал войскам США покинуть Сирию
в мире 17:54, 19 декабря 2018
Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии
Лента новостей
спорт 20:58
Фигуристка Щербакова стала чемпионкой России
в мире 20:52
Политолог: «Порошенко совратит молодого Епифания»
общество 20:46
Гигантскую ёлку из машин соорудили в Самаре
спорт 20:43
Загитова дважды упала на чемпионате России
шоу-бизнес 20:34
Мамаев согласился на все условия жены
культура 20:33
Лещенко предложил «локализовать» мат в песнях
общество 20:24
Всероссийский забег Дедов Морозов прошёл в Петербурге
общество 20:21
Приезжие вытесняют москвичей с рынка элитных особняков
спорт 20:18
Тарасова обрадовалась «живой» Медведевой
в мире 20:14
Трамп: США задержались в САР на несколько лет
спорт 20:12
Алтыбармакян: пытались «Спартаку» обломать праздник
в мире 20:10
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину
спорт 20:06
Россиянки остались вне двадцатки на КМ по биатлону
в мире 20:06
В Париже применили газ против «жёлтых жилетов»
в мире 20:01
Трамп возложил на Эрдогана «заботу» об ИГ в Сирии
Другие новости
в мире 20:52
Политолог: «Порошенко совратит молодого Епифания»
в мире 20:14
Трамп: США задержались в САР на несколько лет
в мире 20:10
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину
в мире 20:06
В Париже применили газ против «жёлтых жилетов»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top