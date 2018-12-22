Спецпредставитель Трампа по ИГ объявил об отставке

https://news.ru/storage/news/fb0bd696bacc7d11530bd0a23b36db4e/7d3d1a3c-bb6d-4768-9e7c-9cdf4ef8f520_850.jpg Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бретт Макгурк

Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с терроризмом Бретт Макгурк подал в отставку. Причиной стало несогласие с решением президента вывести американские войска из Сирии.

Решение об уходе в качестве знака протеста Макгурк принял, последовав примеру министра обороны Соединённых Штатов Джеймса Мэттиса. Как и глава Пентагона, свой взгляд на ситуацию он изложил письменно и отправил послание госсекретарю Майку Помпео, сообщает Associated Press.

Всего 11 дней назад Макгурк заявлял, что было бы «безрассудно» считать террористов побеждёнными, а потому возвращать американские войска неразумно. В своём письме он высказал убеждение, что боевики сломлены, но не повержены, и что преждевременный вывод американских сил из Сирии создаст условия по возрождению ИГ (запрещена в РФ).

Бретт Макгурк был назначен на свой пост прежним президентом США Бараком Обамой в 2015 году. Как и Джеймс Мэттис, он не разделяет позицию нынешнего главы страны Дональда Трампа по целому ряду ключевых вопросов.

Как ранее сообщал News.ru, американский лидер объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии 19 декабря. Он мотивировал это тем, что победа над террористами одержана и борьба с ними была единственной причиной, по которой вооружённые силы Соединённых Штатов там находились. На следующий же день в знак протеста о своей отставке объявил министр обороны Джеймс Мэттис.