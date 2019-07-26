https://static.news.ru/photo/21b95412-afce-11e9-adca-fa163e074e61_1024.jpg Курт Волкер Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В пресс-службе штаба операции Объединённых сил Украины сообщили, что спецпредставитель США Курт Волкер посетил зону военной операции в Донбассе.

Ранее Волкер встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию, которая сложилась на востоке страны.

Волкер и временно поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор встретился с командующим объединённых сил генерал-лейтенантом Александром Сырским, — говорится в сообщении пресс-службы.

Делегация из США посетила КПВВ «Станица Луганская», где пообщалась с местными жителями. Участники встречи выразили надежду на то, что перемирие будет устойчивым.

Как писал News.ru, Курт Волкер не поддержал намерение Зеленского осуществить политическую люстрацию. Спецпредставитель США считает, что Украина не должна идти по пути политической мести.