https://static.news.ru/photo/767f3622-9a6d-11e9-8778-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган может заниматься подготовкой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне. Он исчез из делегации американского лидера после прибытия в Южную Корею с саммита «двадцатки» в Осаке.

Как отметил местный телеканал YTN, Биган пропал из поля зрения в 16:00 по местному времени (11:00 мск). По мнению журналистов, он может обсуждать с северокорейской стороной встречу президента США и главы КНДР, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, американский лидер Дональд Трамп на итоговой пресс-конференции саммита G20 в Осаке подтвердил возможность переговоров с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне в воскресенье, 30 июня. По словам Трампа, он получил очень благоприятный ответ на своё предложение о встрече.