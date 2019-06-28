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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал Заявление грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе прекратить свои выступления в России до полной нормализации отношений между двумя соседними странами нашло критичный отклик члена Совета Федерации Алексея Пушкова.

По мнению сенатора, волна русофобии в Грузии, вместо того чтобы спадать на нет, продолжает набирать обороты, и уже добралась до музыкального цеха. Это, безусловно, ее право. Как и наше право...