Специальный представитель генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс приедет в российскую столицу 1 июля, чтобы получить консультацию.
Спецпредставитель рассчитывает, что переговоры в российском МИДе пройдут по важным политическим вопросам, сообщает
Как ранее писал News.ru, эмир Кувейта заявил, что продолжающаяся война в Йемене угрожает всем арабским государствам Персидского залива. По мнению монарха, мирное урегулирование конфликта должно проходить на основе дипломатии, желания самих стран — участниц боевых действий сесть за стол переговоров, а также согласно резолюциям ООН.