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Спецпосланник ООН готовится к визиту в Дамаск

Гейр Педерсен twitter.com/RefugeesChief

Гейр Педерсен

в мире [ версия для печати ]

В Дамаск приедет спецпосланник ООН Гейр Педерсен. Цель визита — подтверждение готовности сирийских властей сотрудничать с ним.

По словам помощника министра иностранных дел Сирии Аймана Сусана, руководство страны одобряет назначение Педерсена, который вступил в должность 7 января.

«Это будет его первый визит в Дамаск, своего рода ознакомительный, несмотря на то, что мы знакомы с господином Педерсеном», — сказал он.

По его мнению, Педерсону нужно учитывать опыт своих предшественников и относиться с уважением к суверенитету Сирии.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о бомбардировке Сирии.


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