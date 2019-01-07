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Спецпоезд Ким Чен Ына пересёк границу с Китаем

Ким Чен Ын Cheng Dayu/Xinhua/Global Look Press

Ким Чен Ын

в мире [ версия для печати ]

Поезд для перевозки высокопоставленных чиновников Северной Кореи, в том числе лидера страны Ким Чен Ына, пересёк границу с Китаем.

Состав прибыл на станцию Даньдун в 22:15 по местному времени (16:15 мск). Незадолго до этого, как сообщает южнокорейская газета «Хангук Кёндже», территорию оцепили сотрудники органов безопасности Китая. 

«Неизвестно, направляется ли северокорейский поезд в Пекин, но в Сеуле следят за его перемещениями, так как есть вероятность, что председатель Ким Чен Ын совершает свой четвёртый визит в Китай», — сообщил газете источник в администрации президента Южной Кореи.

Ранее News.ru сообщал, что Ким Чен Ын назвал новую встречу с президентом США Дональдом Трампом одним из главных приоритетов во внешней политике страны в 2019 году. Американский лидер, в свою очередь, заверил, что готов к общению «в любой момент».


#кндр #КимЧенЫн #КНР
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