Спецоперация полиции в Британии закончилась убийством

https://news.ru/storage/news/4d74bc396c7bd4a919e11af7cf3d4bae/d721273a-f0b8-46dd-923a-36b82f0ff43a_850.jpg FERNVALL LOTTE/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские полицейские застрелили человека в ходе спецоперации, проводившейся совместно с разведывательными службами. Ещё двое были задержаны.

Инцидент произошёл вечером 4 января в районе Бёрнаби-Роуд, в городе Ковентри. Место происшествия до сих пор оцеплено. По словам горожан, там скопилось множество полицейских автомобилей без опознавательных знаков.

Подробности произошедшего пока не сообщаются. Местные жители рассказали изданию Daily Express, что на проходящей поблизости трассе довольно часто случаются пробки, поэтому первоначально звуки сирен никого не удивили. Однако большое количество полицейских машин подсказало, что происшествие на самом деле серьёзнее обычного ДТП. Кроме того, собеседники издания добавили, что правоохранители просили их некоторое время не выходить из домов.

Ранее News.ru писал о том, что российские туристы стали меньше ездить в Великобританию. Турпоток в эту страну за девять месяцев прошлого года снизился на 11%. В Ростуризме склонны объяснять это антироссийскими действиями британских властей после инцидента в Солсбери.