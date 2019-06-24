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Международное сообщество и профильные организации обязаны должным образом отреагировать и осудить нападение на российских журналистов, освещающих проходящие последнюю неделю беспорядки в Грузии.

С таким заявлением выступил Совет по правам человека при президенте РФ.

Кроме того, СПЧ обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с требованием объединить усилия для обеспечения безопасности российских журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности за пределами своей страны.

Выражаю готовность к взаимодействию с вами в наблюдении за ходом расследований инцидентов, повлекших нарушения прав российских журналистов в Грузии и других странах, — написал глава СПЧ Михаил Федотов в обращении к Дезиру.

СПС поприветствовал тот факт, что в ОБСЕ уже осудили применение насилия в отношении журналистов во время акций протестов в Грузии и призвали грузинские власти привлечь виновных к ответственности, приводится на сайте организации.

Накануне в Тбилиси радикалы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24», пытались избить корреспондента и оператора. В МИД РФ заявили, что Москва ждет реакции на это нападение от профильных международных организаций и требует от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов и граждан РФ.

Позже МВД Грузии возбудило по факту произошедшего уголовное дело, писал News.ru.