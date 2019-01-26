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Спасатели в Испании достали из колодца тело ребёнка

twitter.com/@2_eldergomez4

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В Испании завершилась 12-дневная операция по спасению ребёнка из технического колодца. К сожалению, мальчик погиб.

Инцидент произошёл 13 января в городе Тоталан (провинция Малага). Во время семейного пикника двухлетний Хулен Розельо пошёл гулять и упал в колодец глубиной 110 метров и шириной всего в 25 сантиметров. Родители ребёнка в это время были заняты приготовлением обеда и не сразу заметили его отсутствие.

В операции, за которой следила вся Испания, были задействованы около 300 человек. Спасателям пришлось пробурить рядом ещё одну вертикальную шахту, с помощью которой удалось добраться до ребёнка. У семьи Розельо был ещё один сын, в 2017 году он внезапно умер во время прогулки по пляжу, сообщает издание El Pais.

Ранее News.ru писал о том, что в горах Италии пятеро туристов погибли после столкновения самолёта с вертолётом.


#ребенок #ПОИСК #испания
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