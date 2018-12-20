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SpaceX вновь отменила запуск Falcon 9

SpaceX/Twitter.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Компания SpaceX сообщила, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США был отменён в связи с непогодой. В настоящее время команда разработчиков трудится над следующей, наиболее подходящей возможностью для пуска.

Ракета должна была отправить в космос спутник ещё 18 декабря, однако за семь минут до старта запуск перенесли из-за нештатных показаний датчиков на первой ступени. Следующая отмена произошла за три часа до операции 19 декабря.

Аппарат GPS III весом 3,8 т должен стать первым в орбитальной группировке из 32 спутников третьего поколения. Они постепенно заменят своих устаревших предшественников, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом презентовал американский миллиардер, изобретатель и владелец компании SpaceX Илон Маск. Для быстрого проезда по путепроводу у автомобилей будут созданы боковые выдвижные колеса, которые при необходимости могут выдвигаться и убираться.


#falcon9 #ОТМЕНА #SpaceX #запуск
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