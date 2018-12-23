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SpaceX вывела на орбиту навигационный спутник США

SpaceX/Twitter

в мире [ версия для печати ]

Американская компания SpaceX отчиталась о выводе на орбиту навигационного спутника GPS третьего поколения. Это был первый опыт компании по запуску оборудования для Военно-воздушных сил США.

Аппарат GPS III весом 3,8 тонны призван усилить группировку действующих американских спутников. Он разработан, чтобы передавать информацию о расположении, навигации и времени с более высокой помехоустойчивостью, чем у спутников предыдущих поколений. 

Они будут постепенно заменены. В общей сложности на орбиту отправят 32 таких аппарата нового поколения.

«Успешное размещение GPS III на средней околоземной орбите подтверждено», — сказано в сообщении компании в Twitter.

Ранее старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Это была пятая попытка. Предыдущие запуски не состоялись по техническим причинам и погодным условиям.


#сша #falcon9 #SpaceX
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