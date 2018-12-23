SpaceX вывела на орбиту навигационный спутник США

https://news.ru/storage/news/efff0965c82ddbd6679d57e33fe9a934/3c03bbe9-e2d3-4a5b-b646-1364d8f4c476_850.jpg SpaceX/Twitter

Американская компания SpaceX отчиталась о выводе на орбиту навигационного спутника GPS третьего поколения. Это был первый опыт компании по запуску оборудования для Военно-воздушных сил США.

Аппарат GPS III весом 3,8 тонны призван усилить группировку действующих американских спутников. Он разработан, чтобы передавать информацию о расположении, навигации и времени с более высокой помехоустойчивостью, чем у спутников предыдущих поколений.

Они будут постепенно заменены. В общей сложности на орбиту отправят 32 таких аппарата нового поколения.

«Успешное размещение GPS III на средней околоземной орбите подтверждено», — сказано в сообщении компании в Twitter.

Successful deployment of GPS III SV01 to medium Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/4lhJpwdsip — SpaceX (@SpaceX) 23 декабря 2018 г.

Ранее старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Это была пятая попытка. Предыдущие запуски не состоялись по техническим причинам и погодным условиям.