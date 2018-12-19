SpaceX привлечёт новые средства на глобальный Интернет

https://news.ru/storage/news/0d5277a9df5d9059da83f553a22e42cc/99661ddd-53b3-45e2-b8df-91f88ebb5acd_850.jpg Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Илона Маска SpaceX собирается привлечь $500 млн для создания сети спутникового Интернета Starlink. Средства будут заимствованы у действующих акционеров и нового инвестора — компании Baillie Gifford & Co.

Эта фирма по управлению капиталом из Шотландии является одним из крупнейших инвесторов другой компании Маска — Tesla. Baillie Gifford & Co и акционеры SpaceX купят новый выпуск акций за $186 за бумагу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что о сделке официально могут объявить до конца года.

Сейчас прибыль от проекта спутникового Интернета к 2025 году оценивается в $30 млрд долларов. В проект уже вложили $1 млрд компании Alphabet и Fidelity Investments.

Компания SpaceX анонсировала программу обеспечения глобального доступа к Интернету Starlink в январе 2015 года. Согласно плану, на орбиту высотой 1110—1325 км запустят 4425 спутников, а на высоту 335—346 км — 7518 аппаратов. Маск обещал обеспечить пропускную способность канала связи в один гигабит в секунду на каждого пользователя.

Ранее News.ru сообщал, что на Западе уже запускают тестовые спутники новых космических систем, которые должны обеспечить надёжной связью все отдалённые районы планеты, а в России продолжают критиковать конкурентов и рапортовать о «сформированном облике» аналогов. Так, в период с 2022 по 2026 год Роскосмос планирует развернуть глобальную многоспутниковую систему «Сфера». На данный момент сформирован облик системы.