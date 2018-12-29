Создателя CRISPR-детей держат под охраной в Китае

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, который в ноябре заявил о рождении первых в мире CRISPR-детей, взят под охрану в университетской гостинице города Шэньчжэнь. За ним наблюдают люди в штатском из неизвестного ведомства.
26, 27 и 28 декабря журналисты New York Times видели его на балконе четвертого этажа гостиницы и в номере, а на этаже репортеры встретили людей, охранявших подходы к Хэ. Университетская лаборатория учёного опечатана. Ни полиция, ни университет комментировать ситуацию не стали.
26 ноября Хэ Цзянькуй заявил, что успешно отредактировал ДНК эмбрионов человека, привив им устойчивость к вирусу ВИЧ. В результате, по его словам, родились две здоровые близняшки. Однако результаты его исследования не были опубликованы ни в одном научном журнале и ранее не обсуждались с коллегами, поэтому научное сообщество поставило под вопрос правдивость его эксперимента, писал News.ru.