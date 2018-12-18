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Союзник России в сирийском конфликте рискует стать врагом

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]
Москва осудила действия «Хезболлы» на севере Израиля

Отношения России с одним из важнейших военных саттелитов Ирана — группировкой «Хезболла» — могут перерасти в открытую вражду. Похоже, Москва заняла сторону израильского руководства в вопросе подземных туннелей, которые ливанская военно-политическая организация выстроила на северных рубежах еврейского государства. Именно против них Израиль недавно начал операцию «Северный щит», которая призвана обезопасить пограничную зону и не дать боевикам укрепиться поблизости.

Россия отправила однозначный сигнал Ливану, что активность боевиков «Хезболлы» вблизи израильской границы недопустима, сообщает региональная пресса со ссылкой на информированные источники. По этим данным, представители РФ передали ливанской стороне требование соблюдать резолюцию № 1701 ООН, которая была принята после масштабного вооружённого конфликта между Израилем и «Хезболлой» в 2006 году. Документ устанавливает для военных сил обеих сторон правила разграничения. Москва также призывает руководство Ливана решить проблему с подземными туннелями, ведущими, как утверждает израильская сторона, на территорию еврейского государства и использующимися боевиками «Хезболлы». Источники в СМИ, которые знают содержание российско-ливанских переговоров, утверждают, что Кремль призвал правительство ближневосточной страны заняться проблемой подземных ходов, даже если они созданы исключительно по инициативе «Хезболлы».

Россия решила предупредить Ливан спустя считаные дни после того, как делегация высокопоставленных представителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) посетила Москву. Её возглавлял глава оперативного управления ЦАХАЛ генерал-майор Аарон Халива. Российскую сторону на переговорах представлял замначальника главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Василий Трушин. В ходе визита израильские делегаты передали российской стороне данные о системе туннелей на севере страны, рассказали о целях операции «Северный щит» и выразили свою обеспокоенность действиями «Хезболлы». В израильских военных кругах считают, что Россия имеет рычаги влияния на руководство ливанской группировки, боевики которой в Сирии фактически сражаются на одной стороне с Москвой, поддерживающей официальный Дамаск как в военном, так и в политическом плане. Однако в этом предположении можно усомниться, учитывая, что «Хезболла» прежде всего соблюдает интересы Ирана.

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Накануне бойцы ЦАХАЛ обнаружили в пограничной зоне ещё один, четвёртый по счёту, туннель, ведущий на территорию еврейского государства. В частности, такие данные обнародовала пресс-служба Армии обороны. «В выходные ЦАХАЛ обнаружил ещё один диверсионный туннель, прорытый под "голубой линией" с территории Ливана в Израиль. Туннель сейчас находится под контролем израильской армии и непосредственной угрозы не представляет, — говорится в распространённом сообщении. — Израильские солдаты разместили внутри туннеля взрывчатку, любое проникновение в него со стороны Ливана опасно». В Израиле считают, что подобные подземные сооружения оборудованы в наступательных целях. Ответственность за их создание еврейское государство возлагает на правительство Ливана.

В ближайшее время в Израиль отправятся сенаторы из России. Ожидается, что они примут участие в совместном заседании парламентских комитетов, а также посетят линию разграничения с Ливаном. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. 

«На этой неделе в Израиле состоится очередное совместное заседание комитетов по международным делам и по обороне российского и израильского парламентов. Я возглавлю эту делегацию. Мы также планируем долететь до так называемой голубой линии — линии разграничения между Израилем и Ливаном», — сказал сенатор на встрече с послом Ливана Шауки Бу Нассаром. 

Российский парламентарий также заметил, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации в Ливане. «По нашему глубокому убеждению, в конечном итоге судьбу власти в Ливане должны определять сами ливанцы, это не может происходить под каким-то внешним давлением, при внешнем вмешательстве», — заявил Косачёв. Он подчеркнул, что российская позиция в отношении Ливана заключается «в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны».


#израиль #ливан #Хезболла
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